Испания

Полузащитник Манчестер Юнайтед верит в перспективы бельгийского вингера в столице Испании.

Хавбек МЮ Хуан Мата высоко ценит своего бывшего одноклубника по Челси Эдена Азара, который летом перешел в Реал за 100 млн евро.

"Лучшим игроком Премьер-лиги, с которым и против которого я любил играть, был Эден Азар", — заявил Мата официальному сайту Манчестер Юнайтед.

"Лично я считаю, что Эден много лет был лучшим в Премьер-лиге. Он способен выигрывать матчи в одиночку. Мы тренировались с Азаром вместе, и я знаю, насколько он может быть хорош".

"Ему сильно не повезло с травмами в Реале, но я уверен, что он проявит себя, когда наберет форму".

Из-за различных повреждений Азар сыграл только в 15 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов за Реал. Он отметился одним голом и пятью ассистами.

Предположительно, бельгиец будет готов играть в конце мая. Сейчас Эден восстанавливается после операции на лодыжке.