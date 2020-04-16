Испания

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону французского клуба.

CAS разрешил спор между Нанси и Севильей по поводу трансфера Клемана Ленгле в Барселону. Испанский клуб должен в течение 45 дней выплатить Нанси 3 708 000 евро, сообщил Нанси.

Ленгле перешел в Севилью из Нанси в январе 2017 года за 5 млн евро. В договор был включен пункт, согласно которому французский клуб должен был получить 12% от прибыли испанцев в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Клеман позже стал игроком Барселоны за более, чем за 35 млн евро (т.е., прибыль составила свыше 30 млн), однако отказалась платить. "Нервионцы" настаивали, что это была не продажа, а выплата клаусулы футболиста.

3,8 млн евро станут очень серьезным финансовым подспорьем для Нанси, который сейчас выступает в Лиге 2. На момент приостановки турнира клуб шел на 12-м месте.