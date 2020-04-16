Испания

Португалец вскоре может покинуть каталонцев.

Крайний защитник Барселоны Нельсон Семеду приостановил свои переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Diario Sport.

По данным источника, португальский футболист готов рассмотреть предложения от других клубов в будущее трансферное окно, так как понимает, что тренерских штаб не может гарантировать ему место в стартовом составе.

Напомним, Семеду переехал в Барселону из Бенфики в 2017 году за 35 миллионов евро, а его действующий договор с клубом истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что защитник и вовсе может отправиться в Манчестер Сити по обмену на Жоау Канселу.