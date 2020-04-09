Испания

Каталонский клуб проявляет интерес к игроку Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание The Telegraph.

Каталонцы намерены укрепить правый фланг обороны летом и хотят заполучить португальского фулбека. По информации источника, "сине-гранатовые" готовы предложить Нельсона Семеду в обмен на 25-летнего игрока.

Канселу перешел в Ман Сити прошлым летом из Ювентуса за 65 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "горожан", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона готова обменять Ракитича и Умтити на Бернардески.

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