Каталонский клуб проявляет интерес к игроку Ман Сити.
Жоау Канселу, Getty Images
09 апреля 2020, 20:16
Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание The Telegraph.
Каталонцы намерены укрепить правый фланг обороны летом и хотят заполучить португальского фулбека. По информации источника, "сине-гранатовые" готовы предложить Нельсона Семеду в обмен на 25-летнего игрока.
Канселу перешел в Ман Сити прошлым летом из Ювентуса за 65 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "горожан", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Барселона готова обменять Ракитича и Умтити на Бернардески.
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