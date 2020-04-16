Испания

Агустин Урси может перебраться в Испанию.

Как сообщает Don Balon, полузащитник Банфилда Агустин Урси в будущее трансферное окно может стать объектом борьбы между Барселоной и мадридским Реалом.

По данным источника, что из-за кризиса клубы ищут бюджетные варианты укрепления состава, а стоимость 19-летнего аргентинского футболиста составляет 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что целый ряд европейских клубов готовы устроить гонку за Урси, среди которых Рома, Интер и Атлетико.

Отметим, что игрок выступает за молодежные сборные Аргентины, а за первую команду Банфилда он провел 12 матчей, забив два гола.