Конкурент Лунина будет искать себе новую команду.
Люка Зидан, getty images
19 апреля 2020, 06:52
Голкипер Реала Люка Зидан, который текущий сезон проводит в аренде в Расинге, не станет продлевать свой контракт с клубом, сообщает Marca.
По данным источника, действующий договор 21-летнего футболиста с мадридским клубом истекает будущим летом, и в межсезонье игрок займется поисками новой команды. Отмечается, что Зидан хочет вернуться во Францию.
Таким образом, вторым номером в Реале на вратарскую позицию в будущем сезоне должен стать Андрей Лунин, который на сегодняшний день выступает за Овьедо, а конкуренцию ему составит голкипер резервной команды Моха Рамос.
Ранее сообщалось, что "бланкос" не станут выкупать права на Альфонса Ареоля, и вратарь вернется в Париж по итогам чемпионата.