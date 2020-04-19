Испания

Конкурент Лунина будет искать себе новую команду.

Голкипер Реала Люка Зидан, который текущий сезон проводит в аренде в Расинге, не станет продлевать свой контракт с клубом, сообщает Marca.

По данным источника, действующий договор 21-летнего футболиста с мадридским клубом истекает будущим летом, и в межсезонье игрок займется поисками новой команды. Отмечается, что Зидан хочет вернуться во Францию.

Таким образом, вторым номером в Реале на вратарскую позицию в будущем сезоне должен стать Андрей Лунин, который на сегодняшний день выступает за Овьедо, а конкуренцию ему составит голкипер резервной команды Моха Рамос.

Ранее сообщалось, что "бланкос" не станут выкупать права на Альфонса Ареоля, и вратарь вернется в Париж по итогам чемпионата.