Испания

Арендованный у ПСЖ вратарь Альфонс Ареола не останется в Реале.

В следующем сезоне у Андрея Лунина или Люка Зидана появится шанс стать дублером Тибо Куртуа в Реале, поскольку Альфонс Ареола покинет Мадрид — сообщает L'Equipe.

При этом французское издание утверждает, что Ареола, чей контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года, не намерен оставаться дублером Кейлора Наваса в Париже и намерен подыскать себе новую команду.

Предполагается, что во время межсезонных сборов отправленные в аренду Лунин (Овьедо, 9 матчей в Сегунде) и Люка Зидан (Расинг, 29 матчей в Сегунде) будут бороться за право стать "вторым номером" при Куртуа.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересовался голкипером Аякса Андре Онана.

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