Арендованный у ПСЖ вратарь Альфонс Ареола не останется в Реале.
Альфонс Ареола, Getty Images
13 апреля 2020, 17:08
В следующем сезоне у Андрея Лунина или Люка Зидана появится шанс стать дублером Тибо Куртуа в Реале, поскольку Альфонс Ареола покинет Мадрид — сообщает L'Equipe.
При этом французское издание утверждает, что Ареола, чей контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года, не намерен оставаться дублером Кейлора Наваса в Париже и намерен подыскать себе новую команду.
Предполагается, что во время межсезонных сборов отправленные в аренду Лунин (Овьедо, 9 матчей в Сегунде) и Люка Зидан (Расинг, 29 матчей в Сегунде) будут бороться за право стать "вторым номером" при Куртуа.
Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересовался голкипером Аякса Андре Онана.
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