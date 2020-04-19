Испания

Нападающий Атлетико Альваро Мората поведал о том, что хотел бы изменить в своей карьере.

Если бы Альваро Мората мог повернуть время вспять, то он бы не покидал Атлетико.

"Когда я был маленьким, то играл за Атлетико, однако в какой-то момент перестал получать удовольствие от игры с друзьями, – цитирует нападающего AS. – И как раз это совпало с тем моментом, когда осуществлялся мой переход от мальчика, который просто хорошо играет в футбол, к человеку, который вот-вот станет профессионалом. Появились агенты, спонсоры, чьи кроссовки надо носить, и они начали давать советы, как жить дальше".

"В итоге я оказался в Хетафе, потом в Реале, но в душе всегда болел за Атлетико и жалел, что пришлось играть за Реал. Зато теперь, после возвращения, я счастливее, чем когда-либо. Если не считать Атлетико, то комфортнее всего я чувствовал себя в Ювентусе. Да и вообще в Италии, ведь именно там я нашел свою любовь — жену Алису".

Также Альваро назвал тех защитников, которые больше всего делали его жизнь на поле не комфортной: "Кьеллини попросту уничтожал меня, Серхио Рамос тоже очень сильный защитник, но когда на твоем пути возникает ван Дейк, то ощущение, будто ты врезался в гору".

На профессиональном уровне 27-летний Мората выступал за Реал Кастилью (83 матча во всех турнирах, 45 голов), Реал (95, 38), Ювентус (93, 27), Челси (72, 24) и Атлетико (49, 18).

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