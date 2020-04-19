Клуб намерен продлить соглашение с хавбеком и отправить его в аренду.
СЕЗАР ГЕЛАБЕРТ, GETTY IMAGES
19 апреля 2020, 23:58
Реал намерен сохранить Сезара Гелаберта в своем составе, сообщает AS.
По информации источника, футболист ведет переговоры с мадридской командой касательно новой сделки.
При этом, "галактикос" хочет продлить соглашение с 19-летним футболистом, а затем отправить в аренду. Реал надеется, что "формула Эдегора" даст позитивный результат, как с нынешним хавбеком Сосьедада.
Нынешнее соглашение Гелаберта с Реалом рассчитано до 30 июня 2021 года. Зидан дал добро на продление контракта.
В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в составе Кастильи, отличившись одним голом.
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