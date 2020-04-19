Испания

Клуб намерен продлить соглашение с хавбеком и отправить его в аренду.

Реал намерен сохранить Сезара Гелаберта в своем составе, сообщает AS.

По информации источника, футболист ведет переговоры с мадридской командой касательно новой сделки.

При этом, "галактикос" хочет продлить соглашение с 19-летним футболистом, а затем отправить в аренду. Реал надеется, что "формула Эдегора" даст позитивный результат, как с нынешним хавбеком Сосьедада.

Нынешнее соглашение Гелаберта с Реалом рассчитано до 30 июня 2021 года. Зидан дал добро на продление контракта.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в составе Кастильи, отличившись одним голом.

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