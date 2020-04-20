Испания

Хавбек уверяет, что аргентинец не покинет Камп Ноу.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас заявил, что нападающий Барселоны Лионель Месси не планирует уходить из своей команды.

"Я говорю с Месси довольно часто, и его идея всегда заключалась в том, чтобы закончить его карьеру в Барселоне. В клубе может произойти многое, но я полностью уверен, что его карьера закончится там".

"Будущее футбола? Криштиану 35 лет, а Лео вот-вот исполнится 33, они стареют. Я бы подписал Мбаппе за его молодость, талант, преданность и менталитет", — цитирует Фабрегаса Goal.

Ранее свое мнение о вечном противостоянии Месси и Роналду высказал Дэвид Бекхэм, отдав предпочтение аргентинцу.