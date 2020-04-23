Испания

Испанец рассказал о своих впечатлениях в новом клубе.

Полузащитник Сусо поделился своими впечатлениями после перехода в Севилью из Милана.

"Мне здесь очень хорошо, я не был дома долгое время, но теперь, когда я оказался в Севилье, хочу оставаться здесь как можно дольше. Я ожидал сложностей, но ребята в раздевалке все очень хорошие.

Я знал Лукаса Окампоса очень хорошо со времен наших выступлений в Милане. Мне он очень нравится, как и Эвер Банега.

Пауза случилась в самый неподходящий момент, мы шли третьими, хорошо играли, мы улучшали свою игру. Но, к сожалению, такие вещи от нас не зависят", – приводит слова Сусо портал Football Italia.

Сусо перешел в Севилью в январе этого года на правах арены. В футболке "рохибланкос" 26-летний игрок провел 25 поединков, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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