Испания

Полузащитник Атлетико может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Томас Партей заинтересовал Ювентус, сообщает Marca.

По информации источника, 26-летнего футболиста хочет приобрести туринский клуб, чтобы усилить центр полузащиты. Отметим, что у Партея клаусула составляет 50 миллионов евро.

Тем не менее, футболист не намерен вести переговоры с другими клубами до тех пор, пока не решится вопрос с Атлетико. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что в услугах Партея также заинтересованы Интер, Рома и Арсенал.

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