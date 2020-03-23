Испания

"Матрасники" могут потерять сразу нескольких игроков в летнее межсезонье.

Мадридский Атлетико в летнее трансферное окно может расстаться сразу с тремя футболистами, в число которых входят опорный полузащитник Томас Партей, нападающий Диего Коста и крайний хавбек Тома Лемар.

Как сообщает AS, "матрасники" готовы рассмотреть вариант с продажей Косты и Лемара, на которых больше не рассчитывают в команде, однако по Партею ситуацию совершенно противоположная.

В услугах ганского хавбека серьезно заинтересован Арсенал, который готов выплатить клаусулу футболиста в размере 50 миллионов евро. Учитывая это, Атлетико намерен продлить контракт с Партеем, поскольку видит в нем ключевого игрока команда на несколько лет.

Что касается Косты, то у испанца бразильского происхождения истекает соглашение летом 2021 года, из-за чего мадридский клуб хочет выручить с его продажи хоть какую-нибудь сумму. Лемар, в свою очередь, попросту не вписался в схему игры Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Атлетико может усилить позицию форварда путем подписания Альфредо Морелоса из Рейнджерс.

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