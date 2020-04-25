Испания

Каталонцы могут выкупить бразильца у Бетиса и выгодно перепродать.

Бразильский вингер Эмерсон проводит хороший сезон в Бетисе и летом может сменить клуб. Барселоне принадлежит 50% прав на игрока, и каталонцы могут выкупить остальные 50%, а затем перепродать футболиста, сообщает Sport.es.

Сами "сине-гранатовые" футболиста в своей команде задействовать не будут, поскольку у него нет паспорта гражданина Евросоюза, а у клуба нет свободного места в заявке для легионера.

Интерес к Эмерсону уже приписывают ряду английских клубов – Вест Хэму, Ньюкаслу, Эвертону и Тоттенхэму.

На данный момент бразилец, которым когда-то интересовался Шахтер, выступает в Бетисе на правах аренды. Не исключено, что каталонцы оставят его в севильском клубе, однако продажа была бы для них приоритетным вариантом.

Также каталонцы готовы продать летом правого защитника Нельсона Семеду. Португальца оценили в 45 млн евро.