Испания

Сложная финансовая ситуация может заставить каталонцев продать португальца.

Барселона повесила ценник в 45 млн евро на правого защитника Нельсона Семеду, сообщает Sport.es.

Каталонцы ранее вели переговоры о продлении контракта с Нельсоном, однако это обсуждение пришлось поставить на паузу из-за коронавируса. Нынешнее соглашение Семеду истекает летом 2022 года.

Прошлым летом интерес к фулбеку проявляли Атлетико, Ювентус и Манчестер Сити.

Не исключено, что Барселона использует Нельсона в одной из сделок по другим игрокам, например, при покупке форварда Интера Лаутаро Мартинеса.