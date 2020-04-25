Сложная финансовая ситуация может заставить каталонцев продать португальца.
Нельсон Семеду, Getty Images
25 апреля 2020, 12:14
Барселона повесила ценник в 45 млн евро на правого защитника Нельсона Семеду, сообщает Sport.es.
Каталонцы ранее вели переговоры о продлении контракта с Нельсоном, однако это обсуждение пришлось поставить на паузу из-за коронавируса. Нынешнее соглашение Семеду истекает летом 2022 года.
Прошлым летом интерес к фулбеку проявляли Атлетико, Ювентус и Манчестер Сити.
Не исключено, что Барселона использует Нельсона в одной из сделок по другим игрокам, например, при покупке форварда Интера Лаутаро Мартинеса.