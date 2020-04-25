Испания

Каталонский клуб не ведет переговоры по 30-летнему футболисту.

Будущее Миралема Пьянича по-прежнему остается неопределенным.

Как сообщает журналист Николо Скира, 30-летний футболист может покинуть Ювентус. По слухам, боснийца могли включить в сделку по Артуру или Серхи Роберто, однако Барселона не ведет никаких переговоров по игроку.

При этом, в услугах Пьянича заинтересован ПСЖ. В ближайшее время французский клуб может сделать предложение боснийцу.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует обменять Алекса Сандро и Пьянича на Икарди.

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