Новый комплект "матрасников" будет выполнен в традиционных цветах.
Новая форма Атлетико, Фото: Footy Headlines
27 апреля 2020, 09:45
Специализированный портал Footy Headlines предоставил уникальную информацию касательного домашнего комплекта Атлетико на сезон-2020/21, опубликовав фотографии будущей формы клуба из Мадрида.
Концепт новой экипировки "матрасников" останется неизменным: на футболке будет нанесен традиционный для Атлетико принт в виде вертикальных полос красного и белого цветов.
Однако, среди важных изменений стоит отметить то, что эти самые полосы будут выполнены с неровными контурами, напоминающими мазки кистью.
Напомним, ранее в Сети появилось фото новой домашней формы Ливерпуля на сезон-2020/21.
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