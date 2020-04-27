Испания

Новый комплект "матрасников" будет выполнен в традиционных цветах.

Специализированный портал Footy Headlines предоставил уникальную информацию касательного домашнего комплекта Атлетико на сезон-2020/21, опубликовав фотографии будущей формы клуба из Мадрида.

Концепт новой экипировки "матрасников" останется неизменным: на футболке будет нанесен традиционный для Атлетико принт в виде вертикальных полос красного и белого цветов.

Однако, среди важных изменений стоит отметить то, что эти самые полосы будут выполнены с неровными контурами, напоминающими мазки кистью.

Напомним, ранее в Сети появилось фото новой домашней формы Ливерпуля на сезон-2020/21.

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