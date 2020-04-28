Испания

Стороны наконец-то нашли компромиссы в переговорах.

Подписание нового контракта между Марком-Андре тер Штегеном и Барселоной — дело времени. Об этом утверждает Mundo Deportivo.

Несмотря на сложности, которые были в переговорах между игроком и клубом, теперь стороны нашли компромиссы. Ранее тер Штеген пытался увеличить свой оклад при подписании нового контракта, однако "сине-гранатовые" не могли удовлетворить запросы немецкого кипера.

Контракт тер Штегена с Барсой рассчитан до 2022 года. По информации различных СМИ, зарплата вратаря на Камп Ноу составляет порядка 4,7 млн евро в год.

Голкипер выступает за Барселону с лета 2014-го, когда перебрался на Камп Ноу из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. За это время Тер Штеген провел 224 поединка в футболке "блаугранас", пропустив 206 голов и в 94 матчах отыграл "на ноль".

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