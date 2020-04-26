Испания

Каталонцы не знают, как сложится ситуация с немецким вратарем.

Барселона решила на время приостановить переговоры по новому контракту с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, информирует издание Sport.

Каталонский клуб хочет продлить соглашение с немецким вратарем, но не может договориться с ним о размере зарплаты. На данный момент руководство "сине-гранатовых" решило отложить переговоры, пока не прояснится финансовая ситуация.

Действующий контракт тер Штегена с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В подписании 27-летнего стража ворот заинтересованы Ювентус и Бавария.Ранее сообщалось, что Барселона может подписать голкипера Аякса Андре Онана.

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