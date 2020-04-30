Испания

Каталонцы распрощаются с бразильцем, если получат достойное предложение.

Барселона открыта к предложениям по Артуру. Клуб продаст бразильца, если кто-то предложит за него 60 млн евро, сообщает ESPN.

Каталонцы хотят летом подписать Неймара или Лаутаро Мартинеса, но для этого будут вынуждены продавать своих футболистов. "Неприкасаемыми" являются только трое – Лионель Месси, Френки де Йонг и Марк-Андре Тер Штеген.

Сам Артур, который перешел к "сине-гранатовым" в 2018 году из Гремио за 30 млн евро, уже заверил, что его интересует только продолжение карьеры в Барселоне.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 играх за каталонцев во всех турнирах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.