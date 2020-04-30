Испания

Сантьяго Бернабеу должен стать таким же узнаваемым, как Биг Бен или Дом оперы в Сиднее.

Домашняя арена Реала сильно изменится внешне после реконструкции. Ее облик должен быть настолько узнаваемым, что она станет одним из архитектурных символов мира – как минимум, мира футбола. Именно такой была идея Флорентино Переса, когда он доверил этот проект строительной компании FCC. Издание AS выделило ключевые идеи проекта.

Полное перевоплощение

Когда Реал объявил конкурс на реконструкцию стадиона, у него было предельно ясное требование: арена должна быть полностью трансформирована. Стадион должен превратиться в шедевр архитектуры, а старый облик Сантьяго Бернабеу останется просто в памяти. В клубе хотят, чтобы этот стадион был также узнаваем во всем мире как Биг Бен в Лондоне или Дом оперы в Сиднее.

Важность колец

Верхние кольца имеют ключевую роль в том, что стадион можно будет использовать во время работ. Работы должны быть выполнены за два сезона, хотя из-за нынешней ситуации с коронавирусом этот срок должен сократиться. Так как матчи будут проходить без зрителей, Реал будет играть на своем тренировочном стадионе, чтобы ускорить ход реконструкции Сантьяго Бернабеу.

Ниже представлено первое компрессионное кольцо вокруг стадиона. Его главное задачей является поддержка внутренних колец благодаря кабелям. Таким образом, стадион можно использовать даже во время реконструкции. Это должно было случиться в следующем сезоне.

Крыша, которая закрывается за 15 минут

По задумке архитекторов, крыша будет открываться и закрываться за 15 минут. Ее покрытие будет сделано из чрезвычайно твердого пластика. При этом был тщательно просчитано удаление с нее воды во время дождя, чтобы избежать ее обрушения в особенно дождливые дни. Также на главном кольце будет установлено 360-градусное цифровое табло.

Изменения снаружи

Нынешние трибуны Сантьяго Бернабеу такими же и останутся, разве что с одной стороны станут чуть выше. Все главные изменения коснутся наружной части.

Оболочка из нержавеющей стали

Весь стадион будет обнесен нержавеющей сталью, чтобы поддерживать условия внутри арены. Сталь будет обработана таким образом, чтобы избежать отражения. Сами архитекторы говорят, что это будет "похоже на сковородки, которые, вероятно, можно найти на кухне". Все будет выглядеть как из титаниума. Архитекторы учли печальный опыт небоскреба Уоки-Токи в Лондоне, который отражал свет таким образом, что создавал тепловые пятна с температурой до 117 градусов по Цельсию и плавил автомобили.

Особенный фасад

Студия, которая разрабатывала проект обновленного Сантьяго Бернабеу, хотела уйти от четырех традиционных фасадов и от симметрии в принципе. Поэтому фасад асимметричен и его вид меняется в зависимости от того, с какой точки вы смотрите.

Прогулка по периметру

На стадионе будет зона, по которой весь стадион можно будет обойти по периметру. Все болельщики смогут насладиться видами Мадрида с этой террасы.

Главный вход

Сейчас на Сантьяго Бернабеу есть 57 входов, но ни один из них не является главным. В новом стадионе такой предусмотрен. На западной стороне будет создано огромное лобби.

Возможно, люкс-отель

Изначально планировалось возвести огромный отель класса "люкс", а также торговый центр. Это оказалось невозможным, но не исключено, что все же будет построен небольшой люксовый отель, окна которого будут выходить на поле. Впрочем, это будет сложно.

Расширение музея

Музей является одним из главных источников дохода для Реала. Он будет модернизирован таким образом, чтобы там было еще больше места для выставок. Каждый год около четырех миллионов человек берут тур по Сантьяго Бернабеу (это самый популярный музей испанской столицы после музеев Прадо и Королевы Софии). После реконструкции цена билета возрастет до 20 евро. Также это пространство будет использоваться для проведения различных мероприятий, что должно стать еще одним источником дохода для клуба.