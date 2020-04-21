Испания

Королевский клуб хочет быстрее завершить работы на домашней арене.

Мадридский Реал готов переехать на другой стадион, что быстрее завершить реконструкцию Сантьяго Бернабеу, сообщает ESPN.

Поскольку оставшиеся матчи в этом сезоне должны проходить при пустых трибунах, "сливочные" планируют воспользоваться этой ситуацией, чтобы временно проводить домашние матчи на своей тренировочной базе Вальдебебас.

Предполагается, что реконструкция Сантьяго Бернабеу займет два сезона, но эти меры могут позволить клубу завершить ее быстрее.

Стадион имени Альфредо ди Стефано вмещает 6 тысяч зрителей, и там домашние матчи там обычно проводит Кастилья.

Ранее сообщалось, что Реал отказался прерывать реконструкцию Бернабеу из-за коронавируса.

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