Испания

Хорват высказал свое мнение о пандемии.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич заявил, что готов вновь играть в футбол, несмотря на то, что будет существовать риск заболеть коронавирусом.

"Я хочу играть. Очевидно, что мы должны попытаться вернуться с лучшими санитарными гарантиями, но мы также должны понимать, что они никогда не будут на 100 процентов".

"Но тот же риск будут нести все работники по возвращении на работу. Сотрудники супермаркетов также переодеваются в раздевалках и имеют такую же или большую возможность получить коронавирус, как и мы".

"Они идут на этот риск, и я тоже хочу принять его. Я думаю, что у нас есть этот долг, и я уверен, что если бы мы спросили фанатов, что они хотели бы, то они выбрали футбол", — цитирует Ракитича Goal.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист готов покинуть Барселону ради возвращения в Севилью.