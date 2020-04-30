Хорватский полузащитник не спешит покидать Камп Ноу.
Иван Ракитич, Getty Images
30 апреля 2020, 14:04
Хавбек Барселоны Иван Ракитич не горит желанием уходить из клуб. Единственный вариант, при котором он готов уйти – это Севилья, утверждает каталонское издание Sport.
Контракт Ракитича с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года, поэтому ближайшее трансферное окно будет предпоследним шансом каталонцев получить за хорвата хоть какие-то деньги.
Руководство Барселоны хотело бы продать Ивана, чтобы несколько поправить финансовое положение клуба.
При этом, спортивный директор Севильи Мончи признался, что клуб не ведет переговоров о возвращении Ракитича.