Испания

Хорватский полузащитник не спешит покидать Камп Ноу.

Хавбек Барселоны Иван Ракитич не горит желанием уходить из клуб. Единственный вариант, при котором он готов уйти – это Севилья, утверждает каталонское издание Sport.

Контракт Ракитича с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года, поэтому ближайшее трансферное окно будет предпоследним шансом каталонцев получить за хорвата хоть какие-то деньги.

Руководство Барселоны хотело бы продать Ивана, чтобы несколько поправить финансовое положение клуба.

При этом, спортивный директор Севильи Мончи признался, что клуб не ведет переговоров о возвращении Ракитича.