Испания

Руководство и тренерский штаб рассчитывают на французского вингера.

Барселона рассчитывает сохранить в своем составе Усмана Дембеле на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Кике Сетьен верит в 22-летнего футболиста. Он намерен использовать Дембеле по максимуму, когда тот восстановится после травмы.

Напомним, что в феврале Усман перенес операцию после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

В текущем сезоне Дембеле провел лишь пять матчей в Примере из-за травм: он забил один гол.

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