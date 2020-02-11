Испания

Французский нападающий не сыграет на чемпионате Европы ближайшим летом.

Вингер Барселоны Усман Дембеле перенес операцию на подколенном сухожилии в Турку (Финляндия) и теперь пропустит около полугода, сообщил официальный сайт Барселоны.

"Дембеле был успешно прооперирован в финском Турку доктором Лассе Лемпайненом. Он пропустит около шести месяцев", — говорится в заявлении клуба.

22-летний француз не играл с 27 ноября, когда он был вынужден в слезах покинуть поле после травмы в матче с Боруссией Дортмунд (3:1). В последние несколько недель он был близок к восстановлению, однако затем у него случился рецидив на тренировке.

Таким образом, для Усмана закончился не только клубный сезон – шансы на то, что он успеет восстановиться к Евро-2020, которое начнется через четыре месяца, близки к нулю.

Дембеле перебрался в Барселону из Боруссии Дортмунд летом 2017 года за 105 млн евро, однако из-за травм наиграл только 74 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами.

Барселона ожидает, что Королевская федерация футбола Испании позволит ей подписать форварда в связи с серьезным повреждением не только Дембеле, но и Луиса Суареса. Уругваец может вернуться на поле в мае.

По информации ESPN, трансферный бюджет каталонцев ограничен 12 млн евро, поэтому наиболее вероятный вариант для них – Анхель Родригес из Хетафе. Другие же источники утверждают, что Барселона договорилась с Реал Сосьедадом о покупке половины экономических прав на Виллиана Жозе.