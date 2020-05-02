Испания

Бразильский фулбек также высказался об Эдене Азаре, Родриго и Винисиусе.

Левый защитник мадридского Реала Марсело поделился мнением о форварде Ювентуса Криштиану Роналду и нападающем Барселоны Лионеле Месси. Несмотря на то, что бразилец является близким другом КриРо и долгое время играл с ним за одну команду, он не смог выделить сильнейшего среди них.

"Я играл с Криштиану на протяжении десяти лет, и его умение мотивировать — уникально. Одними словами он может вывести твою игру на новый уровень. Что касается Месси, вы порой думаете, что этот парень находится под контролем, но потом он из ниоткуда забивает вам гол".

Также Марсело высказался о некоторых своих одноклубниках, включая Эдена Азара, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.

"Я думаю, что Азар преуспел в Реале. Да, он получил обидную травму на той же ноге, но вскоре он вернется на поле. Эден - игрок высочайшего уровня. Скорость, с которой он принимает решения, отличается от всех остальных".

"Винисиус обладает невероятным дриблингом. Это можно заменить по его игре в мини-футбол. Он напоминает мне Робиньо, однако намного быстрее".

"Родриго же всегда спокоен, очень спокоен. Такое ощущение, что он играет на профессиональном уровне уже лет десять. Родриго — умный парень. Я всегда говорю ему и Винисиусу, чтобы они оставались хладнокровными, и что их время еще наступит, но сейчас нужно отдавать мяч Кариму Бензема", — приводит слова Марсело Marca.

Напомним, ранее Марсело признался, что не собирается уходить из мадридского Реала.

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