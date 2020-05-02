Испания

Защитник мадридской команды рассказал о своем желании продолжить карьеру в нынешнем клубе.

Марсело и дальше хочет выступать за Реал, а также не знает об интересе со стороны Ювентуса.

"Два года назад слышал, что я подписал контракт с Ювентусом, чтобы играть с Роналду… Люди многое придумывают. Я видел нескольких болельщиков "бьянконерри", которым это понравилось".

"Уйти из Реала? Не хочу, да и думаю, клуб меня не отпустит. Мне хорошо здесь. После того, как я приехал сюда, я стал частью невероятной истории. Не знаю, заинтересован ли во мне Ювентус или нет", — приводит слова Марсело AS.

В текущем сезоне Марсело провел 11 матчей в Примере: на его счету три результативные передачи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.