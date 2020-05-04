Испания

Бывший нападающий вспомнил, что период адаптации в Барселоне для него был достаточно нелегким.

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри вспомнил свой переход из Арсенал в Барселону в 2007 году.

"В Арсенале у меня была полная свобода, там я был вольным художником. Там я играл с такими игроками как Бергкамп, Кану, которые страховали меня, когда это было необходимо. Выступая за Арсенал я не думал об уходе, но в конечном итоге это все же случилось", — приводит слова француза Football London.

"Перебравшись в Барселону, там мне пришлось знакомиться с абсолютно новым футболом, мне в буквальном смысле понадобилось переучиваться играть в другой футбол. В новой команде Франк Райкаард меня заставлял играть исключительно на левом фланге, а когда пришел Пеп... Гвардиола – это в первую очередь великолепный тренер. Самое главное – он очень требователен, интенсивен. Работа с ним – это почти что игра в шахматы".

За "сине-гранатовых" Анри выступал с 2007-го по 2010-й, отыграв 121 матч, отметившись 49 голами и 27 ассистами. За это время Анри с Барсой выиграл дважды чемпионат Испании, по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.

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