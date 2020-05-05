Испания

Каталонцы намерены помочь своим игрокам легче пройти приближающийся плотный график матчей.

Медицинский штаб Барселоны разработал план согласно которому риск получения травм игроками должен быть снижен, в связи с тем, что Ла Лиги вскоре может возобновиться и играться в достаточно плотном графике. Об этом сообщает AS.

На данный момент свои травмы продолжают залечивать Усман Дембеле и Луис Суарес.

План содержит 14 пунктов:

1. Поддержание свойств сухожилий, мышц, связок и нейромоторных систем управления;

2. Регулярные изометрические и эксцентрические упражнения для поддержания механических способностей сухожилий;

3. Рациональное восстановление и распределение нагрузок на тренировках;

4. Многопрофильное восстановление игроков после игр и тренировок;

5. Адекватная пропорция и чередование физических нагрузок и теоретических занятий;

6. Планирование тренировочного сбора перед возобновлением сезона;

7. Сокращение времени тренировок

8. Во время игрового периода будет создан специальный микроцикл отдыха;

9. Промежуток между играми — 72 часа и более;

10. Стратегическое использование замен во время матчей;

11. Максимально использовать возможное временное введение пяти замен;

12. Чаще применять ротацию состава;

13. Разработка стратегий восстановления после матчей;

14. Более тщательная разработка профилактических мер предосторожности.

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