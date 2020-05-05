Каталонцы намерены помочь своим игрокам легче пройти приближающийся плотный график матчей.
Getty Images
05 мая 2020, 16:22
Медицинский штаб Барселоны разработал план согласно которому риск получения травм игроками должен быть снижен, в связи с тем, что Ла Лиги вскоре может возобновиться и играться в достаточно плотном графике. Об этом сообщает AS.
На данный момент свои травмы продолжают залечивать Усман Дембеле и Луис Суарес.
План содержит 14 пунктов:
1. Поддержание свойств сухожилий, мышц, связок и нейромоторных систем управления;
2. Регулярные изометрические и эксцентрические упражнения для поддержания механических способностей сухожилий;
3. Рациональное восстановление и распределение нагрузок на тренировках;
4. Многопрофильное восстановление игроков после игр и тренировок;
5. Адекватная пропорция и чередование физических нагрузок и теоретических занятий;
6. Планирование тренировочного сбора перед возобновлением сезона;
7. Сокращение времени тренировок
8. Во время игрового периода будет создан специальный микроцикл отдыха;
9. Промежуток между играми — 72 часа и более;
10. Стратегическое использование замен во время матчей;
11. Максимально использовать возможное временное введение пяти замен;
12. Чаще применять ротацию состава;
13. Разработка стратегий восстановления после матчей;
14. Более тщательная разработка профилактических мер предосторожности.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.