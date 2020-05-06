Испания

Испанские гранды готовятся к возобновлению сезона.

С ослаблением карантинных мер в Испании, участники Ла Лиги получили разрешение возобновлять тренировки уже на этой неделе. Однако пока нет точных дат рестарта сезона в чемпионате Испании.

По информации AS, игроки Барселоны и мадридского Реала сегодня, 6 мая, прибудут на клубные базы для прохождения тестирование на определение коронавируса.

В обоих испанских грандах пока не определились с датами возобновления тренировок. Также неизвестно пока, когда в Испании готовы начать доигрывать оставшиеся поединки сезона.

Ранее сообщалось, что Барселона разработал план из 14 пунктов, чтобы избежать большое количество травм.

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