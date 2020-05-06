Испания

Англичанин рассказал о том, как Джейми Каррагер своей скептицизмом заставил его согласиться на переход в мадридский Реал.

Легендарный английский нападающий Майкл Оуэн вспомнил лето 2004 года, когда ему поступило предложение перебраться в мадридский Реал из Ливерпуля.

"Мы были на предсезонке в США. Я жил в одной комнате с Джейми Каррагером. В тот момент Рафа Бенитес только возглавил команду. Мой агент позвонил мне и сказал, что меня хочет купить Реал. Я завершил разговор с ним, положил трубку после пары минут разговора, а Каррагер, посмотрев на меня, сказал, чтобы я переходил в Реал. Я задал ему вопрос: "почему бы и нет?". Он сказал, что я не буду там играть. Эти его слова фактически заставили меня согласиться на предложение Реала. Я готов был доказать Каррагеру, что он был неправ".

"У меня были бессонные ночи. Я думал о том, что не могу оставить свою семью и друзей в Ливерпуле. Я фактически родился и вырос в этом клубе и прошел через многое с ними. Но также я считал, что если не перейду, то много лет буду себя мучить мыслями о том, что не использовал эту возможность", — цитирует англичанина Anfield Watch.

Оуэн перебрался на Сантьяго Бернабеу летом 2004-го за 12 млн евро. В Реале он провел один сезон и уехал обратно в Англию в Ньюкасл за 25 млн евро. За один год в "королевском клубе" Оуэн отыграл 45 матчей, отметившись 16 голами и 4 ассистами.

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