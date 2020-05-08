Сегодня Луису Энрике исполняется 50 лет. Недавно в жизни "Лучо" состоялась большая трагедия (от саркомы скончалась его 9-летняя дочь), но тренер нашел в себе силы вернуться к работе и сейчас пытается вернуть Испанию на путь побед.

 

 


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