Испания
08 мая 2020, 11:00
Человек, который выиграл с Барселоной все: что вы знаете о Луисе Энрике?
Football.ua предлагает проверить знания о главном тренере сборной Испании, который совсем недавно выиграл все возможные трофеи с Барселоной.
Луис Энрике, Getty Images
08 мая 2020, 11:00
Сегодня Луису Энрике исполняется 50 лет. Недавно в жизни "Лучо" состоялась большая трагедия (от саркомы скончалась его 9-летняя дочь), но тренер нашел в себе силы вернуться к работе и сейчас пытается вернуть Испанию на путь побед.
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