Испания

Вашему вниманию очередная подборка от Youtube-канала Ла Лиги.

Пока чемпионат Испании, как и практически все лиги приостановлены, Youtube-канал Примеры предлагает вспомнить лучшие голы Рубена Кастро.

В подборку вошли 25 голов испанского нападающего в Ла Лиге. В частности, его голы в ворота Барселоны, которых накопилось аж четыре.

Напомним, что Рубен Кастро выступал за Лас-Пальмас, Депортиво, Альбасете, Уэску, Райо Вальекано, Реал Бетис и другие команды.

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