Испания

Воспитанник каталонской команды рассказал о своем видении, кого Барселоне нужно приобрести.

Боян Кркич считает, что для его бывшей команды лучше подойдет Роберто Фирмино, а не Лаутаро Мартинес.

"Лаутаро мог бы занять позицию форварда, которая, естественно, не для него. Жаль, если так получится. Я бы выбрал на месте Барселоны Фирмино. Он отличается активностью и больше подходит их игре".

"Я не говорю, что необходимо отказаться от приобретения Лаутаро Мартинеса, но нужно хорошо все проанализировать".

"Непростительно, если повторится история, как Антуаном Гризманном. Его приобрели нападающим, но ставят на фланг, а после – жалуются, что он не вписывается в игру команды", — приводит слова Бояна Кркича Sport.es.

Напомним, что Кркич выступал за Барселону с 2006 и по 2011 год.

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