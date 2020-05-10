Христо Стоичков считает, что Хосеп Гвардиола получил от своего предшественника уже готовую команду.
Христо Стоичков, Хосеп Гвардиола и Франк Рейкард, Getty Images
10 мая 2020, 18:10
Легендарный Христо Стоичков уверен, что "Барселона Гвардиолы" на самом деле построена Франком Рейкардом.
"Пеп получил уже готовую команду — плоды трудов предшественника, так что его работа была не сложной, – цитирует обладателя Золотого мяча 1994 года Corriere dello Sport. – У Рейкарда была сумасшедшая команда: Анри, Деку, Роналдиньо, Маркес, Пуйоль, Вальдес! Гвардиола ввел в состав Иньесту, Месси и Педро, но эти парни заиграли бы при любом тренере".
Рейкард возглавлял Барселону с 2003-го по 2008 год (выиграл два чемпионских титула, два Суперкубка Испании и Лигу чемпионов). Гвардиола работал с "блауграна" с 2008-го по 2012 год (три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и два клубных чемпионата мира).
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