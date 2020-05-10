Испания

Христо Стоичков считает, что Хосеп Гвардиола получил от своего предшественника уже готовую команду.

Легендарный Христо Стоичков уверен, что "Барселона Гвардиолы" на самом деле построена Франком Рейкардом.

"Пеп получил уже готовую команду — плоды трудов предшественника, так что его работа была не сложной, – цитирует обладателя Золотого мяча 1994 года Corriere dello Sport. – У Рейкарда была сумасшедшая команда: Анри, Деку, Роналдиньо, Маркес, Пуйоль, Вальдес! Гвардиола ввел в состав Иньесту, Месси и Педро, но эти парни заиграли бы при любом тренере".

Рейкард возглавлял Барселону с 2003-го по 2008 год (выиграл два чемпионских титула, два Суперкубка Испании и Лигу чемпионов). Гвардиола работал с "блауграна" с 2008-го по 2012 год (три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и два клубных чемпионата мира).

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