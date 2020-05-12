Испания

Аргентинец сделал свой вклад в борьбу с болезнью.

Нападающий Барселоны Лионель Месси пожертвовал через свой фонд 500 тысяч евро, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом, сообщает TyC Sports.

Отмечается, что деньги будут отправлены в Аргентину, где будет куплено оборудование в несколько местных больниц.

Ранее сообщалось, что Барселона, несмотря на продолжающуюся пандемию в Испании, возобновит тренировки, но с целым рядом ограничений.

К слову, бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что эпоха Месси постепенно подходит к концу.