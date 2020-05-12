Аргентинец сделал свой вклад в борьбу с болезнью.
Лионель Месси, getty images
12 мая 2020, 11:25
Нападающий Барселоны Лионель Месси пожертвовал через свой фонд 500 тысяч евро, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом, сообщает TyC Sports.
Отмечается, что деньги будут отправлены в Аргентину, где будет куплено оборудование в несколько местных больниц.
Ранее сообщалось, что Барселона, несмотря на продолжающуюся пандемию в Испании, возобновит тренировки, но с целым рядом ограничений.
К слову, бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что эпоха Месси постепенно подходит к концу.