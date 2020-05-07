Испания

"Сине-гранатовые" не будут посещать раздевалки с целью безопасности.

Барселона на своем официальном сайте объявила о том, что первая команда возобновит тренировки с восьмого мая.

"Сине-гранатовые" будут заниматься на тренировочной базе по индивидуальной программе, следуя протоколам, установленным Ла Лигой.

Тренировки будут проходить при соблюдении всех мер предосторожности. Например, футболисты уже будут приезжать на базу в экипировке. После завершения занятий игроки сразу отправятся по домам, дабы не посещать раздевалку.

Напомним, ранее вице-президент Барселоны Жорди Кардонер заявил, что чемпионат Испании нужно возобновить со зрителями можно лишь не ранее февраля 2021 года.

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