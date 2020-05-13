Испания

Специалист может во второй раз возглавить "оранжевых".

Испанский наставник Унаи Эмери может вернуться к тренерской работе в Валенсии. Об этом сообщает Marca.

Руководство "летучих мышей" не до конца удовлетворено работой нынешнего тренера команды Альберта Селадеса, который работает с командой с сентября 2019-го. Команда ныне располагается на седьмой строчке, в то время, как руководство клуба требует от тренерского штаба попадания в Лигу чемпионов.

В случае невыполнения данных задач, руководство Валенсии рассмотрит вариант смены главного тренера и одним из кандидатов является Унаи Эмери, с ноября прошлого года находящийся без работы.

Баск уже возглавлял левантийский клуб в период с 2008-го по 2012-й. Тогда "летучие мыши" трижды занимали третью строчку в Ла Лиге, один раз выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и один раз в 1/4 финала Лиги Европы.

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