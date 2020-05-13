"Нервионцы" намерены подписать Максима Лопеса.
Максим Лопес, photo Olympique de Marseille
13 мая 2020, 10:45
Полузащитник Марселя Максим Лопес заинтересовал Севилью. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
Испанский клуб уже вступил в переговоры с "провансальцами" относительно возможного приобретения 22-летнего француза.
Контракт Лопеса с Марселем рассчитан до лета 2021 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
В этом сезоне Лопес сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.
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