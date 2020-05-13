Испания

"Нервионцы" намерены подписать Максима Лопеса.

Полузащитник Марселя Максим Лопес заинтересовал Севилью. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Испанский клуб уже вступил в переговоры с "провансальцами" относительно возможного приобретения 22-летнего француза.

Контракт Лопеса с Марселем рассчитан до лета 2021 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.

В этом сезоне Лопес сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

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