Испания

Аргентинец будет зарабатывать 13 млн евро в год.

Нападающий Лаутаро Мартинес и Барселона согласовали детали личного контракта. Об этом информирует Diario Sport.

Каталонцы будут платить 22-летнему аргентинцу 13 млн евро в год.

"Сине-гранатовым" лишь осталось согласовать с миланским Интером сумму отступных за футболиста. Предполагается, что "нерадзурри" получат за трансфер 60 млн евро и двух игроков Барселоны.

Одним из игроков в качестве "обменной монеты" был Артуро Видаль, однако чилиец больше не нужен Антонио Конте.

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