Аргентинец будет зарабатывать 13 млн евро в год.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
13 мая 2020, 11:37
Нападающий Лаутаро Мартинес и Барселона согласовали детали личного контракта. Об этом информирует Diario Sport.
Каталонцы будут платить 22-летнему аргентинцу 13 млн евро в год.
"Сине-гранатовым" лишь осталось согласовать с миланским Интером сумму отступных за футболиста. Предполагается, что "нерадзурри" получат за трансфер 60 млн евро и двух игроков Барселоны.
Одним из игроков в качестве "обменной монеты" был Артуро Видаль, однако чилиец больше не нужен Антонио Конте.
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