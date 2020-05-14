Испания

Испанец не хочет дальше скитаться по арендам.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу, заявил, что хочет бороться за место в мадридском клубе.

"Я счастлив, и у меня есть контракт с Реалом. Мне 23 года, не стоит меня списывать со счетов. Теперь я чувствую себя намного более уверенным игроком, и я готов к любым испытаниям, которые мне попадутся", — цитирует Себальоса Goal.

Ранее сообщалось, что "бланкос" не рассчитывают на испанского хавбека в будущем сезоне, и намерены его вновь отправить в аренду. Отмечалось, что Арсенал также не намерен оставлять игрока в команде.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.