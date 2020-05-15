Испания

Аргентинец прокомментировал выступления своей команды в евротурнире.

Нападающий Барселоны Лионель Месси дал свою оценку прошедшим выступлениям каталонцев в рамках Лиги чемпионов.

"Я никогда не сомневался в том, что у нас есть команда, и я не сомневаюсь, что мы сможем выиграть все, что осталось, но не тем способом, как мы играем последнее время".

"Теперь у всех есть свое мнение, и каждый из нас уважает друг друга. Мое основано на том факте, что мне повезло играть в Лиге чемпионов каждый год, и я знаю, что сейчас невозможно выиграть этот турнир, играя так, как мы играли", — цитирует Месси Goal.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист внес свой вклад в борьбу с коронавирусом, пожертвовав 500 тысяч евро.