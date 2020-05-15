Испания

Форвард высказался о слухах об аргентинце.

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что форвард Интера Лаутаро Мартинес в будущем присоединится к каталонцам.

"Если честно, я не очень хорошо знаю, были ли сейчас переговоры или нет, я понятия не имею".

"Я думаю, что уже упоминал, что Лаутаро — впечатляющий нападающий. Считаю, что у него есть все качества для полноценного форварда".

"Он сильный, он хорошо владеет мячом, он забивает голы, он знает, как защитить мяч. Но мы должны посмотреть, как в итоге повернется ситуация с ним и другими игроками", — сказал Месси Mundo Deportivo.

Ранее аргентинский футболист заявил, что с нынешним уровнем футбола Барсе не удастся выиграть Лигу чемпионов.