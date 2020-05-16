Испания

В шорт-лист "красно-белых" попало четыре футболиста.

Руководство Севильи начало работу над поиском замены Эверу Банеги, который присоединиться к стану Аль-Шабаб на правах свободного агента предстоящим летом.

Как сообщает Estadio Deportivo, селекционная служба испанского рассматривает несколько кандидатур, среди которых Родриго де Пауль из Удинезе, Хосе Кампанья из Леванте, Вилан Сиприен из Ниццы, а также Бенжамен Буриго, защищающий цвета Ренна.

Ранее стало известно, что Севилья начала переговоры относительно трансфера хавбека Марселя Максима Лопеса.