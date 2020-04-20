Испания

Барселона оценивает голкипера в 20-25 миллионов евро.

Вратарь Барселоны Нето может сменить клубную прописку спустя всего год после перехода в стан "сине-гранатовых".

Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы отпустить 30-летнего бразильца в другой клуб, поскольку тот не сумел выиграть конкуренцию у Марка-Андре тер Штегена.

По информации источника, Барселона намерена выручить за Нето от 20 до 25 миллионов евро, а Валенсия готова рассмотреть вариант с возвращением голкипера.

В текущем сезоне Нето провел за "сине-гранатовых" всего 4 поединка, в которых он пропустил 7 голов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.