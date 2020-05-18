Испания

Итальянец может стать функционером в "королевском клубе".

Паоло Мальдини может поменять свое место административной работы. Об этом сообщает Defensa Central.

Легенда "россонери" может покинуть родной клуб, где он работает директором по стратегическому развитию, из-за расхождения взглядов с руководством Милана.

В таком случае, к себе Мальдини может позвать мадридский Реал, который готов предложить 51-летнему функционеру работу спортивным директором.

Для Мальдини данный вариант может быть интересным, так как он уже давно проявлял интерес к данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Рангник выдвинул свои условия Милану.