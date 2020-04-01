Испания

К французскому центрбеку проявляют интерес ряд английских клубов.

Центральный защитник Самуэль Умтити в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и покинуть Барселону.

Как сообщает журналист Николо Скира, "сине-гранатовые" готовы расстаться с 26-летним французом и открыты к предложениям.

По информации источника, Барселона намерена выручить за Умтити порядка 50 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Отмечается, что в гонку за Умтити также включился Челси, который уже запросил информацию у агента француза Артуро Каналеса.

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