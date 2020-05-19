Экс-президент Интера был одним из наиболее близких к трансферу аргентинца людей.
Лионель Месси, Getty Images
19 мая 2020, 10:59
Бывший президент Интера Массимо Моратти, который в 2006 году был согласен выплатить клаусулу Лионеля Месси, считает, что аргентинец не уйдет из Барселоны.
"Все мечтают о Месси, но он не покинет Барселону. Он по-прежнему ее лучший игрок", — цитирует Моратти Goal со ссылкой на Gr Parlamento.
В нынешнем сезоне Месси, несмотря на публичный конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, традиционно ведет Барселону за собой. На его счету 24 гола в 31 матче за клуб во всех турнирах.
Барселона на момент приостановки Ла Лиги возглавляла турнирную таблицу, опережая Реал на одно очко.