Испания

Лидеры команды сообщили о своем желании руководству клуба.

Рестарт испанской Ла Лиги может произойти уже 12 июня, однако точного решения еще нет. Большинство команд высшего испанского дивизиона уже возобновили общекомандные тренировки.

После возобновления сезона все матчи будут проходить без зрителей, а потому многими клубами рассматриваются варианты проведения домашних игр на меньших аренах, дабы сократить расходы на проведение поединков.

Барселона же будет играть на Камп Ноу. По крайне мере, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Четыре лидера команды Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто посовещавшись приняли решение сообщить руководству клуба о желании играть на привычной арене, нежели не клубной базе.

Боссы "сине-гранатовых" приняли запрос своих лидеров и готовы пойти на этот шаг. Таким образом, расходы каталонцев будут незначительно выше, чем если бы команда играла домашние поединки на клубной базе.